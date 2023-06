Tim Wellens bevestigt mokerslag nu ook zelf: "Het oordeel was duidelijk"

Tim Wellens blijft in het sukkelstraatje zitten. De Belg mist zijn eerste Tour met UAE Team Emirates en ook achter het BK staat een vraagteken.

Het nieuws ging de voorbije dagen al rond en is nu ook bevestigd door Tim Wellens zelf: hij gaat niet mee naar de Tour. Hij is nog niet topfit na zijn zware val in de Ronde van Vlaanderen en de trainingsachterstand die hij daardoor opliep.

Wellens ging wel mee op hoogtestage naar de Sierra Nevada en reed ook de Ronde van Slovenië, maar dat leverde niet het gewenste resultaat. "Dus was het oordeel duidelijk: ik was niet klaar voor een deelname aan de Tour", zegt Wellens bij Het Nieuwsblad.

Goed gevuld najaar

Ook het BK staat nog op de helling voor Wellens, maar in het najaar staan er nog een twintigtal koersdagen op zijn programma. Onder meer de Ronde van Polen, de Renewi Tour (vroeger Benelux Tour, nvdr.) en de Ronde van Guangxi in China staan op zijn programma.