Marc Sergeant over de polsbreuk van Tadej Pogacar: "Het kan een zegen zijn"

Tadej Pogacar revalideert nog steeds van zijn polsbreuk na Luik-Bastenaken-Luik. Het is de vraag hoe goed de Sloveen in de Tour zal zijn.

Door een val in Luik-Bastenaken-Luik liep Tadej Pogacar een polsbreuk op. Hij moest geopereerd worden en stond voor een lange revalidatie. Zo werd het een race tegen de tijd om de Tour de France te halen.

Pogacar zal in principe de Tour halen. Hij startte zijn revalidatie in Monaco waar hij woont, en is met zijn ploeg op hoogtestage geweest. Een week voor de Tour keerde hij terug naar Slovenië om daar de nationale kampioenschappen te rijden. Zo kroonde hij zich voor de 3e keer tot Sloveens kampioen tijdrijden.

Zo toonde Pogacar al dat hij in vorm is, maar of het voldoende zal zijn om voor de 3e keer de Tour te winnen, is maar de vraag. "Hij zal er ieder geval voor gaan", vertelde Marc Sergeant aan Het Nieuwsblad. "Misschien is die pech wel een zegen geweest, want zo kon hij even rusten. Vanaf midden februari deed hij in alle koersen mee voor de winst."