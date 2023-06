Had Remco Evenepoel in deze vorm niet naar de Tour gemoeten? José De Cauwer spreekt zich nog één keer uit

Moest Remco Evenepoel dit jaar naar de Tour trekken of niet? José De Cauwer laat er zich nog een laatste keer over uit.

Remco Evenepoel heeft op het Belgisch kampioenschap nogmaals getoond dat hij elk parcours de koers hard kan maken en zelfs in een koers die voorbestemd was voor sprinters die ook kan ontlopen.

Evenepoel vertrekt nu even op vakantie voor hij op hoogtestage gaat voor hij de Clasica San Sebastian, het WK en wellicht de Vuelta zal rijden. Maar moest Evenepoel niet naar de Tour? Het openingsweekend in het Baskenland ligt Evenepoel, dat bewees hij in het verleden al in de Clasica San Sebastian.

Beslissing respecteren

José De Cauwer komt er nog één keer op terug. "Er is al heel veel over gesproken. Er komt een dag dat hij moet gaan en dan kun je de pers en hun verwachtingen niet ontlopen", zei hij bij Sporza.

"Maar we moeten achter zijn beslissing staan. Hopelijk rijdt hij nog de Vuelta en krijgen we een herkansing tegen Primoz Roglic en Geraint Thomas. En dan is er ondertussen al een WK geweest."