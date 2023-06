Jumbo-Visma zou ooit "verdomd gevaarlijk" plan met Wout van Aert willen proberen in de Tour

Wout van Aert toonde zich de afgelopen jaren al enkele keren als een van de beste klimmers in de Tour. Bij Jumbo-Visma zouden ze dan ook nadenken om Van Aert ooit als klassementsman uit te spelen.

In het nieuwe boek 'Het Plan' over Jumbo-Visma oppert sportief directeur Merijn Zeeman om ooit met Wout van Aert voor een klassement te gaan in bijvoorbeeld de Tour. Volgens Zeeman zou Van Aert daarvoor zo'n drietal kilo moeten kwijtspelen.

"Hij zou hetzelfde kunnen als Bradley Wiggins, die in 2012 won. Dan moet hij alleen wel een beetje honger willen lijden en Vlaanderen en Roubaix lager op zijn prioriteitenlijstje zetten."

Onherstelbare schade

Maar de trainer van Wout van Aert, Marc Lamberts, is minder overtuigd van het plan. Volgens hem zou Van Aert geen drie kilo, maar wel zes kilo moeten kwijtspelen. Want hoe hard je ook traint, er komt een punt waarop je enkel met gewicht verliezen je wattage per kilo kan opkrikken.

"En dat is verdomd gevaarlijk." Want zonder dat het merkbaar is zou Van Aert plots zijn oude vermogens niet meer kunnen trappen door teveel gewichtsverlies. "Dan is het al te laat. Dan is de schade onherstelbaar. Het is de beste manier om overtraind te raken, door constant in een negatieve energiebalans te trainen."

Top tien wel mogelijk

Maar Lamberts denkt wel dat Van Aert binnen een aantal jaar wel top tien kan rijden in een grote ronde, als zijn explosiviteit wat afneemt. "Top tien. Meer niet. Pogacar rijdt 45 seconden van hem weg, hé, op een klim. Dat is de realiteit."