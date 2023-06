Jasper Stuyven met alternatieve voorbereiding en ambities aan de start van de Tour: "Maar het verleden leert dat dit niet zo simpel is"

Jasper Stuyven is de enige Belg bij Trek-Segafredo (Lidl-Trek) in de Tour de France. Hij staat met heel wat ambities aan de start.

Voor Jasper Stuyven was de voorbereiding op de Tour de France wat anders. De voorbije jaren zat hij een maand in Tenerife. Deze keer koos hij voor 2 weken voor het hoogtehotel in Denia, Spanje. "Ook ben ik ietsje langer thuis geweest dan normaal", vertelde hij aan In de Leiderstrui.

Ook de voorbereidingskoersen waren anders voor Stuyven. Geen Dauphiné of Ronde van Zwitserland, maar wel de Ronde van Noorwegen en de Baloise Belgium Tour. Eerder op het jaar reed Stuyven ook al geen Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico. Hij ging op hoogtestage. "Statistisch gezien, rendeerde dat niet, maar gevoelsmatig wel", zei hij daarover.

Stuyven voelt zich klaar voor de Tour en staat met ambities aan de start: "Ik ga zeker op zoek naar etappewinst, maar het verleden leert dat dat voor mijn type renner niet zo simpel is. Al ga ik sowieso dagsucces najagen. In de echt vlakke ritten zal ik mijn steentje bijdragen om Mads Pedersen zo goed mogelijk te helpen."