Kobe Goossens heeft nog meer tegenslag te verwerken: hij moet zijn terugkeer nog wat langer uitstellen

Kobe Goossens zit momenteel in de hoek waar de klappen vallen. Hij heeft zijn terugkeer in het peloton nog wat langer moeten uitstellen.

Nochtans begon Kobe Goossens uitstekend aan het seizoen. Hij pakte 2 zeges in de Challenge Mallorca en ook in de Ronde van Sicilië deed hij het uitstekend met een 6e plaats in het eindklassement. Vervolgens reed hij de Waalse Pijl (25e) en Luik-Bastenaken-Luik (27e).

In de Ronde van Romandië begon echter de miserie voor Goossens. Hij liep daar een coronabesmetting op en moest de rittenkoers halfweg al verlaten. Goossens probeerde te herstellen en op te bouwen richting de Tour de France, maar die plannen moest hij schrappen.

De Vuelta was dan het volgende doel, maar ook daar moest Goossens van afzien. "Mijn lichaam is niet belastbaar en ik recupereer allerminst", verduidelijkte hij bij Het Nieuwsblad. Na 10 dagen rust en enkele trainingen kreeg ik opnieuw symptomen van corona. Ik bouw nu een grote rustperiode in, om daarna naar de laatste koersmaand toe opnieuw te finetunen en misschien zo naar de Tour Down Under van januari door te trekken."