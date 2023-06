Mathieu van der Poel laat zich uit over de eeuwige strijd met Wout van Aert: "We gaan niet samen dineren, maar ..."

Mathieu van der Poel lijkt klaar om te schitteren in de Tour de France. Hij heeft zich ook uitgelaten over de strijd met Wout van Aert.

In de podcast Beyond The Athlete heeft Mathieu van der Poel zich uitgelaten over de eeuwige strijd met Wout van Aert. In het veld, op de weg, ... overal komen de twee elkaar tegen.

"Ik heb zijn telefoonnummer, maar het is vooral professioneel en met respect naar elkaar. We gaan niet samen dineren, maar we pushen elkaar vooral om nog beter te worden", aldus VDP in de podcast over van Aert.

© photonews

"We koersen al lang tegen elkaar en de sport leeft van de mooie duels. Het heeft ons allebei sterker gemaakt, want je weet dat je honderd procent moet zijn."

Homemade

Van der Poel liet weten dat zijn vriendin de boodschappen doet en graag (en goed) kookt, en dat het beter gaat met zijn rug.

"Haar eigen lasagne en pizza zijn heel lekker. En dat is eigenlijk nog verrassend gezond", aldus van der Poel.