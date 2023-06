Mathieu van der Poel over een groot dilemma op het WK: "In jullie land wordt dat opgeklopt, in Nederland niet"

Het WK is een vreemde koers. Opeens rijdt iedereen voor zijn land en niet voor zijn merkenploeg. Dat zorgt achteraf soms voor enorme discussies.

Mathieu van der Poel kreeg in de podcast Beyond The Athlete een mogelijke situatie op het WK in Glasgow voorgeschoteld. Hij rijdt met Jasper Philipsen en Fabio Jakobsen op kop en samen rijden ze naar de finish. Jakobsen is op dat WK ploegmaat van van der Poel, maar tijdens het seizoen is Philipsen heel de tijd ploegmaat.

"Ik trek dan de spurt aan en zelf moeten ze het dan maar uitvechten", reageerde van der Poel daar ludiek op. "Nee, het is gewoon een heel complexe situatie, hè. Stel dat ik voorop ben en Philipsen krijgt de vraag om het gat te dichten voor Wout Van Aert. Dat is gewoon heel moeilijk."

"Je ben een heel jaar met elkaar op pad en dan is het opeens anders", ging van der Poel verder. "In België wordt dat ook opgeklopt, in Nederland zijn we daar totaal niet mee bezig. De meetings voor zo’n WK zijn bij ons ook heel kort."