Michel Wuyts komt met krasse uitspraak over Wout van Aert: "Hoop dat hij dat uit zijn hoofd kan zetten"

De Tour de France staat op beginnen. En dus komen ook de prognoses stilaan naar boven. Daarbij roert ook Michel Wuyts zich, hoe kan het ook anders.

Michel Wuyts heeft zich ook onder meer uitgelaten over Wout van Aert in de podcast Wuyts & Vlaeminck. En hij had een aantal krasse uitspraken in petto.

"Ik hoop dat hij van de groene trui kan afblijven", aldus Wuyts onder meer. "Dat hoop ik voor hem, echt waar."

© photonews

"Ik denk dat er tal van supporters nu zullen denken 'wat zeg je nu', maar ik hoop echt dat hij dat uit zijn hoofd kan zetten."

"Als hij twee etappes wint, dan staat hij daar bovenaan. En dan gaat zijn temperament bovenkomen. Hij is heel dienstbaar."

Plan volgen

"Hij offert zich graag op voor het geheel en dus ook voor Vingegaard. En dus is het te hopen dat hij dat uit zijn hoofd kan houden."

Jan Bakelants pikte in: "HIj volgt altijd het plan en zal daar zelden van afwijken. Dat toont zijn mentale sterkte."