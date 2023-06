Vals Twitter-account Soudal Quick-Step zorgt voor rumoer: Frans medium trapt (even) in valse Tour-selectie

De voorbije weken hadden Remco Evenepoel en zijn team het al meermaals laten weten: geen Tour de France voor hem. Na de Belgische kampioenschappen gaat hij immers richting Trentino in Italië om zich op de hoogte verder op het WK voor te bereiden.

Toch kwam er op dinsdag een melding dat Evenepoel toch naar de Tour zou gaan. Alleen kwam dat bericht van een vals Twitter-account van Soudal Quick-Step die een zeer beperkt aantal volgers heeft. Al lijkt het account zeer goed op het officiële account van het team.

Velen zagen de selectie als fake aan, maar L'Equipe nam het bericht toch eerst als waarheid aan. "Soudal Quick-Step met Alaphilippe en Evenepoel naar de Tour", klonk het. Al werd dat artikel ook snel offline gehaald.

Nadien kwam de officiële selectie van Soudal Quick-Step en werd er nog maar eens bevestigd dat Evenepoel de Tour niet zal rijden. Julian Alaphilippe en Fabio Jakobsen zijn de kopmannen.

Eight wolves are ready to take on the biggest race in the world 🤘



From Bilbao to Paris, a journey sprinkled with stunning landscapes and gruelling climbs, @LeTour promises to be again a memorable adventure, and Soudal Quick-Step is looking forward to the next three weeks 🤩 pic.twitter.com/JnyCcAxKfk