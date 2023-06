Julian Alaphilippe erg zelfverzekerd en spreekt tegen dat voorbereiding op de Tour met twijfels verloopt

Julian Alaphilippe moet toch weer één van de pijlers in de Tour de France worden voor Soudal Quick-Step. Enigszins opvallend, want het is nu toch al een paar jaar dat de Fransman niet meer die garantie is voor constante prestaties.

Er is Jakobsen voor de sprints, maar voorts is het toch weer vooral richting Alaphilippe kijken bij de Wolfpack. "Ik kijk uit naar de Tour de France, het is altijd een boeiende periode in het jaar", stelt de tweevoudig wereldkampioen. "Ik ben de start in Bilbao gaan verkennen en ik kan je vertellen dat het een mooi en zwaar weekend wordt."

Het Frans Kampioenschap heeft Loulou niet uitgereden en dat doet toch weer twijfels rijzen. Maar bij hem zelf is een heel ander geluid te horen: Alaphilippe verwijst naar zijn 'solide' Dauphiné. "Ik voelde me er in goede vorm, pakte een overwinning en vond plezier in het koersen. De voorbereidingen zijn goed gegaan", maakt hij zich sterk.

De Tour is echt een enorm avontuur

Voor hem mag het grootste wielerspektakel van het jaar dus weer volop losbarsten. "De Tour is echt een enorm avontuur. Elke dag moet je samen met het team vechten en er heerst echt een speciale sfeer, met al die mensen langs de kant van de weg. Ik ben klaar voor de Tour."