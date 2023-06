CEO van Dstny voert de druk op voor de Tour: "Enkel dan zal ik tevreden zijn"

Lotto Dstny trekt dit jaar met gemengde gevoelens naar de Tour. Maar de ambities blijven hoog.

De komst van Dstny als sponsor zorgde voor een nieuwe wind bij Lotto Soudal. Na de degradatie uit de WorldTour moest het team blijven presteren om de komende jaren zeker te blijven van startrecht in koersen in de WorldTour en in 2026 mogelijk weer te promoveren.

Het team doet het ook goed, het staat nu tiende in de ranglijst van de ploegen. Maar toch zit de ploeg nog maar aan zeven overwinningen. En daar zit geen enkele in de WorldTour bij. En de ploeg moet presteren in de Tour.

Ewan moet voor ritzeges zorgen

Want qua visibiliteit is de Tour zeer belangrijk. "Als ik vanuit mijn bedrijf kijk, kan ik dus enkel maar tevreden zijn als we straks in de kijker rijden. Dat kan op twee manieren. Ofwel rij je lange tijd in een leiderstrui, ofwel moet je een rit winnen. Dan hebben wij de meeste kans op het tweede", zegt CEO Daan De Wever bij Het Nieuwsblad.

De Wever rekent daarvoor op Caleb Ewan, die al vijf etappes won in de Tour. De laatste dateert wel al weer van 2020 en dit jaar won Ewan nog maar één keer. "Zijn waardes zijn naar verluidt goed, hij is beter voorbereid dan een jaar geleden en hij is in vorm", verzekert De Wever.