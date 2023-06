Haalt Mathieu van der Poel dit keer wel Parijs? Bondscoach laat zich uit over combinatie met WK

Mathieu van der Poel wil dit jaar eindelijk eens Parijs bereiken. Maar na de Tour wachten er alweer twee grote doelen die roet in het eten zouden kunnen gooien.

In zijn voorbije twee deelnames haalde Mathieu van der Poel nooit Parijs. Hij stapte in 2021 vervroegd uit de Tour nadat hij aan het mountainbiken wilde deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio.

Vorig jaar gaf Van der Poel dan weer op nadat hij helemaal niet in vorm was na de Giro. Maar dit jaar heeft Van der Poel er wel een doel van gemaakt. Al wacht twee weken na de Tour al het WK op de weg in Glasgow, nog eens een week later het WK mountainbike.

Maar bondscoach Koos Moerenhout denkt niet dat er tijdens de Tour al veel aan dat WK zal gedacht worden. "Je weet echter wel dat Mathieu het WK als hoofddoel heeft aangestipt, dus je weet zeker ook wel dat zij ervoor zorgen dat hij er op een goede manier naartoe kan leven", zegt hij bij In de Leiderstrui.

"Daar hebben we wel contact over, maar we hebben het ook nog wel over een flinke tijdspanne. Er kan nog van alles gebeuren. Je kan vallen, het kan zijn dat je té diep moet gaan, je kunt er wel héél goed uitkomen. Dat is iets dat je nu nog niet kan zien."