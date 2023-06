Maxim Van Gils debuteert in de Tour de France en geeft zijn (ambitieuze) doelen aan

Maxim Van Gils start zaterdag in zijn 1e Tour de France. Niet alleen om te ontdekken, maar ook om al resultaten te rijden. Zo ambieert hij een top 5-notering in een rituitslag.

De Tour de France start meteen stevig met enkele ritten in het Baskenland. De klimmers zullen al meteen naar voren komen. Onder meer de debuterende Maxim Van Gils van Lotto Dstny wordt tot de outsiders gerekend.

"Zo zie ik mezelf ook", toonde Van Gils op een persconferentie het nodige vertrouwen. "Die 1e ritten liggen me en ik hoop ook gewoon op een goed resultaat. Al zal dat natuurlijk niet gemakkelijk zijn. Je rijdt hier met heel wat toppers naar een klim en iedereen wil als 1e boven komen."

Van Gils toonde nog meer ambities: "Ik wil met een goed gevoel Parijs halen en ik wil een goede notering in een rituitslag halen. Top 5 is al goed, maar misschien is beter ook mogelijk. Het hangt van verschillende factoren af of ik tevreden kan zijn. Ook hoop ik eens een superdag te hebben en dan is er veel mogelijk."

Top 5 zou Van Gils graag willen rijden. In welke ritten na het Baskenland ziet Van Gils nog kansen? "In de Alpen zou ik bijvoorbeeld graag meegaan in een ontsnapping en dan strijden voor de ritzege", aldus de jonge Belg.