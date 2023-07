Mathieu van der Poel doet Patrick Lefevere stevig schrikken

Mathieu van der Poel is straks een van de favorieten voor de eerste gele trui. De Nederlander doet zelfs Patrick Lefevere opkijken.

Er was een tijd dat Mathieu van der Poel in zowat iedere koers op 80 kilometer van de streep of zelfs vroeger al begon aan te vallen. Denk bijvoorbeeld aan de 'Rit van de Muren' in Tirreno-Adriatico in 2021.

Van der Poel viel er al op 50 kilometer van de streep aan, met als uitleg dat hij hoopte het zo warm zou krijgen. Maar Van der Poel ging daar, net als Van Aert en Pogacar, erg diep en dat brak hem zuur op later in het voorjaar. Allemaal zaken die Van der Poel niet meer doet nu.

"Waar ik wel van verschiet: zelfs Mathieu begint te doen wat de rest doet. Hij heeft na het voorjaar ook twee maanden niet gekoerst. En hij koerst nochtans graag", zegt Patrick Lefevere bij Het Nieuwsblad.