Er is meer dan Wout van Aert alleen: twee Belgen mogen dromen van geel in de Tour

Niet alleen Wout van Aert doet het uitstekend in de Tour, ook Dylan Teuns en Steff Cras doen het uitstekend. Ze kunnen met wat geluk zelfs dromen van geel.

Na alle commotie rond Jonas Vingegaard en Jumbo-Visma raakte het wat ondergesneeuwd, maar er eindigden nog twee Belgen in de top tien in de rit naar San Sebastian: Dylan Teuns werd 8ste, Steff Cras werd tiende.

Ook zaterdag waren de twee Belgen al uitstekend. Ze eindigden in de groep van Alaphilippe en Van der Poel op 33 seconden van winnaar Adam Yates. Maar dankzij hun goede tweedaagse mogen de Belgen dromen.

Gele droom

Teuns staat 14de in het klassement, Cras 16de en allebei staan ze op 43 seconden van leider Yates. De twee Belgen kunnen de komende twee sprintetappes afwachten en in rit 5 proberen om mee te gaan in de ontsnapping.

Het peloton trekt dan van Pau naar Laruns met onderweg drie beklimmingen waarvan één buiten categorie. De slotklim, de Col de Marie Blanque, is met 7,8 km aan 8,5% wel stevig. De top ligt op 18,5 kilometer van de streep.

Als UAE Team Emirates de gele trui wil afgeven dan lijken Teuns en Cras kandidaten te zijn als ze in de vlucht zitten. Andere renners die voor of dicht achter hen staan in het klassement zijn te gevaarlijk voor het klassement en zullen geen vrijheid krijgen in een vlucht.

