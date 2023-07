Fabio Jakobsen is kritisch over de sprintzege van Jasper Philipsen en wijst de organisatie ook terecht

Fabio Jakobsen was na de finish in Bayonne kritisch. De sprint van Jasper Philipsen vond hij niet zuiver op de graat. Al ging de organisatie volgens hem ook niet vrijuit.

"Ik heb er wel mijn twijfels bij", sprak Fabio Jakobsen bij Het Nieuwsblad over de sprintzege van Jasper Philipsen in de 3e rit in de Tour de France. "Als je op anderhalve meter van de boarding begint, denk ik niet dat je hem zo dicht moet doen. Het maakt de zege ook iets minder mooi. We willen geen valpartijen en dit is niet mooi voor de koers."

Een nieuwe valpartij of een van zijn collega's wil Jakobsen niet. 3 jaar geleden kwam hij in de Ronde van Polen namelijk zwaar ten val. Hij was kritisch over Philipsen, maar ook de organisatie trof volgens hem schuld. In de laatste meters was er nog een S-bocht.

"Dat slingeren van links naar rechts", aldus Jakobsen. "We hebben hier kilometers aan rechte wegen. Waarom net gewoon zorgen dat laatste 500 meter rechtdoor is? Dan krijg je dit soort ellende niet."

Jakobsen werd zelf 4e, maar er zat volgens hem meer in. "Ik had de benen om te winnen", zei hij. Maar het probleem was de positionering. Eerst werden hij en lead-out Michael Morkov door Jumbo-Visma weggedrumd en daarna werden ze door Jayco AlUla en Lotto Dstny ingesloten.