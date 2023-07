Annemiek van Vleuten pakt tweede ritzege in Giro Donne, vorige ritwinnares en Urska Zigart vallen zwaar

Annemiek van Vleuten heeft opnieuw een rit gewonnen in de Giro Donne. De Nederlandse was opnieuw de beste in een bergrit.

In de zesde rit van de Giro Donne moesten de rensters 102 kilometer afleggen met start en finish in Canelli. Onderweg lagen er drie beklimmingen. Op het einde van de etappe lagen er nog de Calosso (2.5 km aan 7.2%) en de slotklim naar Canelli (2.8 km aan 5.5%). Een echte vlucht van de dag kwam er niet, bovenop de eerste klim van de dag, de Castino (5.6 km aan 5%), bleef er nog een uitgedund over. Op zo'n 30 kilometer van de streep gingen Urska Zigart en Antonia Niedermaier, de ritwinnares van dinsdag, zwaar tegen de grond. De twee moesten uiteindelijk ook opgeven. ๐Ÿšด๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น | Zit er een vloek op plek 2 in het klassement van de Giro Donne? Niedermaier wordt door Zigart van de fiets gereden en lijkt te moeten opgeven... ๐Ÿ˜ฅ๐Ÿ˜ฅ #GiroDonne23



๐Ÿ“บโ€Š Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/OQWPUaqCVk — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 5, 2023 Team dsm-firmenich verhoogde op de voorlaatste klim het tempo, maar leidster Annemiek van Vleuten reed weg van de rest. Van Vleuten reed alsmaar verder weg van de rest en hield uiteindelijk zo'n 20 seconden over op Lorena Wiebes, die tweede werd. ๐Ÿšด๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น | Alweer een prachtige zege voor Van Vleuten! Het klimmetje naar de streep verteert de roze trui prima. Haar voorsprong in het klassement groeit en groeit! ๐ŸŽ€๐Ÿ™Œ #GiroDonne23



๐Ÿ“บโ€Š Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/PFaN80y3j1 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 5, 2023 Results powered by FirstCycling.com