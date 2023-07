Gooit Jumbo-Visma in eerste bergrit de knuppel al in het hoenderhok? "Pogacar heeft niet getraind op achilleshiel"

De klassementsrenners krijgen straks een eerste bergrit voor de wielen. Volgens Thijs Zonneveld een kans om Tadej Pogacar meteen onder druk te zetten.

Na twee heuvelritten en twee sprintetappes is het woensdag aan de echte klimmers in de Tour met een eerste rit in de Pyreneeën. Met beklimmingen van de Col de Soudet (15,2 km aan 7%), de Col d'Ichère (4,2 km aan 6,2%) en de Col de Marie Blanque (7,8 km aan 8,5%) moet er stevig geklommen worden.

Thijs Zonneveld ziet meteen een kans voor Jumbo-Visma om Tadej Pogacar onder druk te zetten. "Bij Jumbo-Visma beseffen ze ook dat Tadej Pogacar de beste wielrenner ter wereld is, maar dat de langere beklimmingen zijn achilleshiel zijn", zegt hij bij In het Wiel.

Pogacar niet getraind op achilleshiel

Zonneveld verwacht dat Jumbo-Visma Wout van Aert in de vlucht zal sturen. "En daarachter Tiesj Benoot en de anderen die gas gaan geven. De kans is heel groot dat er al iets gaat gebeuren, al is het maar om vermoeidheid te creëren."

"We weten niet precies wat Pogacar gedaan heeft, maar hij was geblesseerd en hij heeft niet zichtbaar getraind op de achilleshiel die vorig jaar werd blootgelegd. Ik denk dat er nu al een voorbeslissing komt de komende twee dagen. Je gaat echt zien hoe de verhoudingen zijn."