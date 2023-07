Jonas Vingegaard werpt met bloemetjes richting Wout van Aert, maar blijft ondanks tik aan Pogacar nuchter

Jonas Vingegaard won dan wel niet de rit of staat niet in het geel, maar toch is hij de grote winnaar van de dag. Met een verschroeiende aanval zet de Deen Tadej Pogacar nu op 53 seconden in het klassement.

Het begin van de etappe verliep perfect voor Jumbo-Visma en Jonas Vingegaard. "We wilden vroeg in de rit iemand mee hebben in de kopgroep, maar het werden er meteen drie. Dat was nog beter, ze deden het geweldig", wierp Vingegaard een bloemetje naar Van Aert, Benoot en Laporte.

"We hoefden zelf niet te rijden in het peloton, dat was ook goed. Op de laatste klim (Col de Marie Blanque, nvdr.) voelde ik me goed. Ik zei tegen Sepp Kuss dat hij naar voor moest rijden en tempo moest maken. Dat deed hij ook. En toen viel ik aan", zei Vingegaard over zijn beslissende move.

De Tour is nog lang

Dat Tadej Pogacar hem niet kon volgen, dat had de Deen niet verwacht. "Ik wist eerst niet dat Pogacar niet kon volgen. Ik voelde me goed en kijk op zo'n moment alleen naar mezelf. Dan val ik gewoon aan."

Vingegaard heeft nu dan wel 53 seconden voorsprong op Pogacar, toch beseft ook hij dat er heel wat komt. "Ik weet niet hoe dit bij Tadej zal aankomen, maar ik weet dat hij nooit opgeeft. Het wordt een strijd tot in Parijs."