🎥 Mads Pedersen is de sterkste spurter in pittig duel tegen Jasper Philipsen en Wout Van Aert

Mads Pedersen heeft de 8e rit in de Tour de France gewonnen. Hij klopte in de spurt Jasper Philipsen en Wout Van Aert. Jonas Vingegaard blijft leider.

Voor het begin van de 8e etappe werd een heuse strijd voor de vroege vlucht verwacht. Er was strijd, maar al snel was de strijd beklonken. Tim Declercq zette zijn motor aan en nam Anthony Delaplace en Anthony Turgis mee in zijn zog. Ze kregen een maximale voorsprong van zo'n 5 minuten.

In het peloton kwam er snel controle en richting de tussensprint ging het tempo de hoogte in. Jasper Philipsen klopte nipt Jordi Meeus en vergrootte zo een klein beetje zijn voorsprong in het puntenklassement. De sprinters reden wat voorop en zetten door. Onder meer ook Mark Cavendish en Mathieu van der Poel waren erbij. Jumbo-Visma zette de achtervolging in en haalde de tegenaanvallers terug.

OPGAVES

Net voor de finale was er een pijnlijke val van Mark Cavendish. Hij moest de Tour verlaten en zo zat zijn laatste Tour er voortijdig op. Zo was ook zijn jacht op een record qua ritzeges afgelopen. Kasper Asgreen opende de finale en ging een halve minuut voor het peloton uitrijden, maar werd gegrepen.

Voorin was Declercq de motor, maar op een klim viel Turgis aan en liet hij zijn medevluchters achter. Ondertussen was het peloton al op minder dan een minuut genaderd. Daar trok Jumbo-Visma fel door. Het peloton werd serieus uitgedund op het glooiende parcours. Verschillende sprinters moesten lossen, maar onder meer Philipsen was nog mee.

PITTIG DUEL

Turgis werd op zo'n 8 km van de streep gegrepen. Campenaerts viel daarop aan, maar kon niet weggeraken. Dan was er een val in het peloton. Simon Yates en Mikel Landa waren erbij betrokken en Steff Cras, de beste Belg in het klassement, bleef liggen en moest opgeven.

Lidl-Trek trok de sprint in Limoges aan. In alle hectiek probeerde Mathieu van der Poel met Philipsen opschuiven. Aan de andere kant ging Mads Pedersen aan. Philipsen probeerde hem nog te remonteren, maar Pedersen hield hem af. Wout Van Aert werd 3e en Dylan Groenewegen 4e. Jonas Vingegaard blijft leider.