Jonas Vingegaard komt ondanks tijdverlies op Tadej Pogacar met waarschuwing voor de Sloveen

Jonas Vingegaard moest opnieuw tijd toegeven op Tadej Pogacar boven op de Puy de D么me. De Deen trekt wel als leider de eerste rustdag in.

Jonas Vingegaard kraakte niet helemaal op de Puy de Dôme, maar Tadej Pogacar kon wel weer 8 seconden terugpakken op de Deen. En zo trekt Vingegaard met 17 seconden voorsprong de eerste rustdag in.

"Zoals ik al eerder zei, kwam ik naar de Tour in de wetenschap dat de eerste week me minder goed beviel dan wat komen gaat, dus om aan het einde van de eerste week van de Tour in de gele trui te zitten, geeft mij voldoening", zei Vingegaard.

"Het was een heel zware maar erg leuke ervaring om op Puy de Dôme te rijden en ik kijk uit naar de Alpen", is Vingegaard duidelijk. Hij denkt dat die hem ook beter liggen dan wat de renners tot nu toe kregen in de Tour.

Ook ploegleider Frans Maassen was tevreden met het beperkte tijdverlies. "De schade is beperkt, maar je ziet het natuurlijk liever andersom", zei hij bij Sporza.