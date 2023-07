Alpecin-Deceuninck voorlopig de grootverdiener in de Tour, Soudal Quick-Step bengelt helemaal achteraan

Na negen etappes is het op de eerste rustdag tijd om al eens de balans op te maken. Alpecin-Deceuninck is de grootverdiener, Soudal Quick-Step sluit de rij.

Met drie ritzeges en al sinds rit 4 de groene trui in hun bezit is Alpecin-Deceuninck de absolute grootverdiener in de Tour. De Belgische ploeg verzamelde al 48.200 euro aan prijzengeld in deze Tour.

UAE Team Emirates en Jumbo-Visma zijn een logische tweede en derde. Daarnaast valt ook de laatste plaats van Soudal Quick-Step op met slechts 3.600 euro. De Belgische ploeg zag kopman Alaphilippe nog niet echt presteren terwijl Jakobsen zwaar tegen de grond in rit 4.

Lotto Dstny staat op een dertiende plaats dankzij wat ereplaatsen van Caleb Ewan in de sprints, Intermarché-Cricus-Wanty bengelt ook achteraan, maar topploegen zoals INEOS Grenadiers en Movistar doen niet veel beter.

Prijzengeld eerste Tourweek