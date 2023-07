Gerucht rond opgave Wout Van Aert in de Tour de France doet de ronde: zijn makelaar is duidelijk

In het Tour-peloton doet een gerucht de ronde: Wout Van Aert zou de Tour na de 10e rit verlaten. Zijn makelaar Jef Van Den Bosch heeft dat ontkracht.

Voor de start van de Tour de France gaf Wout Van Aert al aan dat hij de Tour zal verlaten als zijn vrouw op het punt staat te bevallen. In de 1e week kwam er nog geen enkel signaal vanuit het thuisfront aan het adres van Van Aert.

Ondertussen ging er in het Tour-peloton een gerucht de ronde. Van Aert zou de Tour na de 10e rit verlaten. Mattias Skjelmose deed dat voor de start van de rit bij de pers uit de doeken.

"Dat is onzin", was Jef Van Den Bosch, de makelaar van Van Aert, bij Het Laatste Nieuws duidelijk. "Ik weet niet waar Skjelmose dat vandaan haalt, misschien is het een flauw grapje? Ik ben op de rustdag nog bij Van Aert langs geweest en toen was er niks van aan."