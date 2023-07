Mathieu van der Poel met twijfels na de rustdag in de Tour

Mathieu van der Poel is wat ziekjes na de 1e rustdag in de Tour. Hij heeft niet zo'n goede nacht gehad.

Voor de start van de 10e rit naar Issoire gaf Mathieu van der Poel het aan. Hij voelt zich niet zo goed. "Ik ben verkouden en heb een heel slechte nacht gehad", vertelde hij aan Het Nieuwsblad.

Nochtans was het profiel van de 10e rit geknipt voor de Nederlander. Er zijn veel bochten en het gaat voortdurend op en af. "Het kan wel een vertekend beeld geven", bleef hij bij Sporza voorzichtig. "Ik denk wel dat de ontsnapping ver kan geraken. We moeten mee zijn, maar veel ploegen zullen dat proberen."

Of we van der Poel zullen zien, valt af te wachten. Het zal ervan afhangen hoe hij zich tijdens de rit voelt. Ook zal veel afhangen van Philipsen. Als die in stelling kan komen om een rit te winnen of een dichte ereplaats te boeken, zal met het oog op groen zijn kaart getrokken worden.