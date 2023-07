Wout Van Aert geeft na een dag afzien iets toe: "Mij nog niet vaak overkomen"

Wout Van Aert heeft er een zware etappe opzitten. Op een bepaald moment was hij gelost. Al deed hij ook werk voor zijn kopman Jonas Vingegaard.

Het was broeierig warm tijdens de 10e rit van de Tour de France. Ook werd er oorlog gemaakt vanaf het begin en zo was het in het 1e uur een slagveld. Ook Wout Van Aert toonde zich. Al had hij liever gewild dat dat wat meer kon zijn.

"Het was één grote explosie, maar ik had gewoon de benen niet die ik wou", was Van Aert bij Sporza doodeerlijk. "Ik heb het nog een paar keer geprobeerd, maar daardoor ben ik over mijn toeren gegaan. Op een bepaald moment was ik zelfs hopeloos gelost. Dat is mij nog niet vaak overkomen. Ik heb echt afgezien."

Uiteindelijk kwam Van Aert weer aansluiten en deed hij wat kopwerk in het peloton. In de finale ging hij samen met Mathieu van der Poel nog wat voor het peloton uitrijden. "Hij was denk ik voor Jasper Philipsen op kop aan het rijden en er viel een gat achter ons. Ook reden we heel hard naar beneden", aldus Van Aert.

"Op zich zaten we niet zo ver achter de kopgroep", ging Van Aert verder. "Maar we wisten dat we op de laatste klim de oversteek naar de kopgroep nooit konden maken. Het was gewoon een kans voor mij, zodat ik na de klim ook nog wat voor Jonas Vingegaard kon doen."