Lance Armstrong kritisch voor Tadej Pogacar: "Dit snap ik echt niet"

Tadej Pogacar is vaak heel bedrijvig, maar niet iedereen kan dat appreciëren. Zo snapte Lance Armstrong het sprintje van de Sloveen aan het einde van de 12e etappe niet.

Aan het einde van de 12e rit werd er in het peloton nog gesprint. Tadej Pogacar mengde zich en werd net na Maxim Van Gils net 12e.

"Ik snapt dat echt niet. Er was daar geen reden voor", was Lance Armstrong kritisch in zijn programma The Move. George Hincapie pikte in: "Waarom doe je dat? Vorig jaar deed hij hetzelfde voor sprintjes voor een 9e of 10e plaats, maar je moet energie sparen. Het is de Tour de France en er komt een heel zware week aan."

In Vive le Vélo konden ze het sprintje van Pogacar wel appreciëren. "Daarom hou je zo van hem. Hij is zo'n speelvogel en rijdt gewoon graag op de fiets", aldus Frank Lammers.