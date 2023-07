Ploegmaats Wout Van Aert en Tiesj Benoot krijgen opvallend advies: "Enkel dit zal het publiek zich herinneren"

Wout Van Aert en Tiesj Benoot rijden allebei de Tour met het doel om Jonas Vingegaard aan een nieuwe eindzege te helpen. Zo is zelf succesvol zijn door een ritzege te pakken, moeilijker.

In de 12e rit probeerde Wout Van Aert in de vroege vlucht te zitten, maar dat lukte niet. Tiesj Benoot had meer geluk en streed uiteindelijk mee om de dagzege. Maar hij botste uiteindelijk op een sterke Ion Izagirre. Zo was er geen etappezege voor beiden.

Geraint Thomas en Luke Rowe snapten niet dat ze zelfs in de ontsnapping mee mogen, want het hogere doel is toch de gele trui voor Jonas Vingegaard. "In zo'n ritten is het hun taak om krachten te sparen en de dag erna te werken voor Vingegaard", klonk het in de The Geraint Thomas Cycling Club. "Het enige wat het publiek zich nog zal herinneren, is de gele trui en niet de ritzeges."

Er was dan ook advies voor Van Aert en Benoot: "Als je ritten wil winnen, dan moet je naar een ander team gaan. Maar bij Jumbo-Visma ben je knecht voor Vingegaard. Hetzelfde geldt voor UAE en Tadej Pogacar."