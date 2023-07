Wat kan Jasper Philipsen nog van het groen in Parijs houden? "Je weet nooit wat er gebeurt"

Jasper Philipsen staat autoritair aan de leiding in het puntenklassement. Nummer 2 Mads Pedersen heeft de strijd al opgegeven en zo is de kans alleen maar groter dat Philipsen in Parijs in het groen staat.

Na 12 ritten telt Jasper Philipsen 323 punten in het puntenklassement. Mads Pedersen staat 2e en telt 144 punten minder. Bryan Coquard staat 3e met een achterstand van 145 punten. Zo heeft Philipsen bijna 3 vlakke ritten voorsprong en Pedersen maakt zich nog weinig illusies. "Philipsen staat te ver weg", vertelde Pedersen aan Wielerflits. "Het groen is voor hem en de tussensprints doen er niet meer toe. Op weg naar de Grand Colombier zal Philipsen een rustige dag kennen." Is het echt niet meer mogelijk om Philipsen nog van het groen te houden? "Hij zou dan pech moeten hebben, maar dat wens je niemand toe", ging Pedersen verder. "Ook zit hij echt stevig in het groen." Pedersen rijdt wel nog altijd voor de punten om zo de 2e plaats in het nevenklassement te pakken. "Je weet nooit wat er gebeurt. En er valt nog mooi prijzengeld mee te verdienen", besloot de Deen.