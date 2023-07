Het psychologisch spelletje in de Tour gaat verder: "Wat UAE wilde, is niet gelukt"

In de Tour de France is het in het midden van de 2e week ongelooflijk spannend. Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar bikkelen om de gele trui en ook naast de koers gaat de strijd verder.

Op de Grand Colombier pakte Tadej Pogacar opnieuw enkele seconden. Zo kwam hij op 9 seconden van Jonas Vingegaard en deelde hij opnieuw een mentaal tikje aan de Deen uit. Bij Jumbo-Visma blijven ze rustig. "Het was een goede uitkomst voor ons. Wat we verwachten dat zou gebeuren, is ook gebeurd", stelde CEO Richard Plugge bij Sporza. "Al wil je die seconden natuurlijk niet verliezen, maar je weet dat Pogacar op zo'n aankomsten beter en explosiever is." Plugge draaide de situatie dan ook om. "Bij UAE balen ze meer", aldus de CEO van Jumbo-Visma. "Ze wilden heel graag het geel en dat is niet gelukt. Een vlucht van 19 man controleren vraagt immers veel werk."