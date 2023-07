Michel Wuyts doet straffe voorspelling voor het lastige vierluik in de Alpen: "Dat zullen we nog zien"

De Tour komt met een belangrijk luik in de Alpen bij een beslissende fase aan. Michel Wuyts verwacht nog veel vuurwerk.

Zaterdag trekt de Tour naar Morzine na een rit van meer dan 4000 hoogtemeters, zondag opnieuw meer dan 4000 hoogtemeters met aankomst op Saint-Gervais Mont-Blanc. Dinsdag is er dan de lastige tijdrit en woensdag is er de rit naar Courchevel met de Col de la Loze als scherprechter.

En Tadej Pogacar zal vooral voor de tijdrit tijd moeten pakken, denkt Michel Wuyts. "De komende dagen zal de Sloveen wel werk moeten maken om extra seconden goed te maken en voorsprong te nemen, want Vingegaard is op papier de betere tijdrijder, denken ze bij UAE", zegt hij bij HLN.

Vreemde dingen

Wuyts verwacht ook gevolgen van de zware etappes. "Men is zo hard van stapel gegaan, ginds in het Baskenland en ook gisteren (donderdag, nvdr.) hebben ze elkaar nog verrot gereden. We zullen nog vreemde dingen zien de komende dagen. Hier en daar zullen nog mannen kapseizen waarvan je dat niet verwacht."