Pech voor Alpecin-Deceuninck: Jasper Philipsen verliest een belangrijke pion in de sprintvoorbereiding

Ramon Sinkeldam heeft de Tour de France verlaten. Hij kwam vroeg in de 14e rit ten val en ondervond te veel last.

In het begin van de 14e rit in de Tour de France was er een massale valpartij. Onder meer Ramon Sinkeldam was daarbij betrokken, maar kon wel verder.

Het ging al vroeg bergop en Sinkeldam ondervond nog last van die val. Ook was hij een van de 1e die de rol moest lossen. Zo stond hij voor een lange dag. Uiteindelijk gaf hij er de brui aan en zo verloor Alpecin-Deceuninck een mannetje in de Tour.

❌🇳🇱@RSinkeldam leaves the Tour de France following the crash in early stage



Voor de sprintetappes en Jasper Philipsen zal de opgave van Sinkeldam ongetwijfeld een invloed hebben. De Nederlander maakte deel uit van de sprinttrein van de groene trui. Na hem kwamen nog Jonas Rickaert en Mathieu van der Poel.