Wout Van Aert is "verbaasd" na een nieuwe indrukwekkende etappe

Wout Van Aert reed opnieuw een indrukwekkende etappe in de Tour de France. Alleen was hij achteraf ontgoocheld over het resultaat. Jonas Vingegaard liep een seconde in het klassement en Van Aert vond dat te weinig.

Jumbo-Visma had voor de 14e rit in de Tour de France een plan. Ook Wout Van Aert was belangrijk in de tactiek van het team en op de Col de la Ramaz dunde hij de groep der favorieten geleidelijk aan uit. Op de Col de Joux Plane moest hij snel lossen, maar toch kwam hij nog eens terug om nog eens een kopbeurt te doen.

Al die kopbeurten was voor een groot doel: de leiderstrui van Jonas Vingegaard verstevigen. Dat lukte ook, maar het was met slechts een seconde. "Achteraf schoot ik er geen gat voor in de lucht", kon Van Aert na de rit bij Sporza moeilijk zijn ontgoocheling wegsteken.

"Het was een superzware rit en het was ook onze bedoeling om het heel zwaar te maken", ging Van Aert verder. "Dus dan is het straf dat het nog zo dicht bijeen ligt." Vingegaard heeft na de 14e rit in het algemeen klassement 10 seconden voorsprong op Tadej Pogacar.