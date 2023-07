🎥 Jumbo-Visma-baas Richard Plugge haalt keihard uit na nieuwe val door supporters

In een klein Frans dorpje zorgde het publiek opnieuw voor de nodige problemen, nadat het zaterdag al een bedenkelijke rol speelde op de Joux Plane. Iemand met een smartphone probeerde een filmpje te maken en dat liep mis.

De supporter raakte de arm van Sepp Kuss (Jumbo-Visma) en die ging hard tegen de grond. Maar de fiets van Kuss zorgde er ook voor dat zijn ploegmaat Nathan Van Hooydonck hard tegen de grond ging. De twee, en al de rest die vielen, konden gelukkig ook wel verder.

Richard Plugge, de grote baas van Jumbo-Visma, haalde op zijn sociale media uit naar de veroorzaker van de val. "Mijn God. Hier is heel duidelijk wat er gebeurt. Wat doe je daar in hemelsnaam?! Je gooit net een paar renners van de fiets. Blijf thuis als je de renners niet respecteert."

My goodness. Here is very clear what’s happening.



What on earth are you doing there?! You just hit a couple of riders off the bike.

Stay at home if you don’t respect the riders. https://t.co/tCCCRryReG