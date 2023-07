Gevallen Tom Pidcock verliest minuten naar Morzine: "Maar de val is niet de reden"

Tom Pidcock is een van de revelaties aan de top van het klassement in de Tour de France, maar heeft in de zware bergrit naar Morzine minuten verloren. Achteraf sprak hij van een mogelijke hongerklop.

Voor de 14e rit naar Morzine had Tom Pidcock heel wat vertrouwen. In het klassement stond hij 8e en een dag eerder werd hij van alle klassementsrenners 2e op de Grand Colombier. Maar de rit naar Morzine draaide helemaal anders uit dan dat Pidcock vooraf had verwacht. Hij was betrokken bij de massale valpartij aan het begin van de rit en nadien moest hij al op de Col de la Ramaz lossen. Uiteindelijk werd Pidcock 12e en verloor hij maar liefst 8'40" op winnaar en ploegmaat Carlos Rodriguez. A BLOC Achteraf werd er gespeculeerd naar de reden voor de slechte dag. Pidcock verwees niet naar de val. "We moeten het nog bekijken, maar ik denk dat ik niet genoeg energie had", vertelde hij aan Cycling Weekly. "De rit ervoor was een late rit en nadien aten we laat. Ik kon niet genoeg eten. Het was lastig." Pidcock dacht na de Ramaz nog terug te keren in de afdaling, maar dat lukte niet. "Ik zat gewoon a bloc", aldus de Brit. "Daarna heb ik mijn oortje uitgetrokken en kwam ik pas na de finish te weten dat Rodriguez gewonnen had." STRIJD VOOR HET KLASSEMENT Het gevolg is dat Pidcock opeens uit de top 10 tuimelde. Hij staat 11e en op 14'22" van Jonas Vingegaard. Zal hij de klassementsambities laten varen? "Het originele plan was om de strijd voor het klassement aan te gaan. Pidcock kan ook niet falen. Deze Tour dient om te leren", aldus teambaas Rod Ellingworth.