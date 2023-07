Michel Wuyts neemt geen blad voor de mond: "Het plan van UAE is gebarricadeerd"

Na de 14e rit in de Tour de France ging het vooral over het incident op de Joux Plane. Tadej Pogacar viel op 500 meter van de top aan, maar werd door 2 motoren gehinderd. Zo moest hij zijn aanval afbreken. Michel Wuyts was niet te spreken over die fase.

"Het is een schande", begon Michel Wuyts bij Het Laatste Nieuws zijn betoog. "Het gaat hier om een belangrijk koersfeit en over geel of geen geel. Mogelijk ook een nieuwe drager van het geel."

Wuyts probeerde in te schatten wat er zonder het incident met de motoren zou gebeurd zijn. "Als Tadej Pogacar zijn aanval kan verderzetten en enkele lengten of zelfs 5 of 6 seconden kan nemen, dan gaat hij na de top door en krijg je een andere uitslag", aldus Wuyts.

"Carlos Rodriguez zou nooit teruggekomen zijn", ging Wuyts verder. "En dan zou Pogacar wellicht (benadrukt) de etappe gewonnen hebben. Mogelijk zou hij ook in het geel gestaan hebben."

Volgens Wuyts maakte dat ook deel uit van het plan van UAE. "Ze wilden in Morzine overnemen en op weg naar de Mont Blanc verder uitbreiden, want ze hebben schrik voor de tijdrit van dinsdag. Maar dat plan is letterlijk door 2 motoren gebarricadeerd."