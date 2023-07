'Soudal Quick-Step heeft een nieuwe aanwinst voor volgend seizoen te pakken'

Soudal Quick-Step heeft nog altijd geen nieuwe renners voor volgend seizoen. Maar nu zou er toch een nieuwe renner in aantocht zijn.

Officieel heeft Soudal Quick-Step nog maar negen renners onder contract voor 2024. Patrick Lefevere zal dus nog heel wat werk hebben om een selectie van zo'n 28 tot maximaal 30 renners samen te stellen voor volgend seizoen.

Er zou echter al een akkoord zijn met Ilan Van Wilder, Mattia Cattaneo, Bert Van Lerberghe, Louis Vervaeke en Pieter Serry om ook in 2024 voor het team te rijden. Van vers bloed is echter nog geen sprake.

Profcontract voor belofte Gil Gelders

Maar volgens Het Nieuwsblad zou Gil Gelders (22), die bij opleidingsteam van Soudal Quick-Step rijdt, een profcontract hebben ondertekend bij de ploeg van Patrick Lefevere.

Gelders is bezig aan een uitstekend seizoen bij de beloften met winst in Gent-Wevelgem, ritwinst in de Giro Next Gen en hij was ook goed voor een tweede plaats in Parijs-Roubaix en zevende plaats in Luik-Bastenaken-Luik.