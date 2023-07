Jonas Vingegaard na zijn fenomenale tijdrit: "Ik begon zelfs te twijfelen"

Jonas Vingegaard heeft in de tijdrit een serieuze uppercut uitgedeeld aan Tadej Pogacar. De Deen was zelf verbaasd over zijn prestaties in de tijdrit.

Jumbo-Visma had voor de tijdrit een duidelijke instructie voor Jonas Vingegaard. "Toon vandaag wie de sterkste is." De Deen hoorde het echter niet door het vele publiek aan de kant, maar het was blijkbaar ook niet nodig.

Vingegaard vloog als een straaljager richting Combloux en kreeg op het einde nog Pogacar in het vizier. "Ik denk dat dit mijn beste tijdrit ooit was. Ik ben zo trots op wat ik gedaan heb", zei de Deen achteraf.

"Ik had echt geweldige benen. Ik begon zelfs te twijfelen aan de gegevens van mijn powermeter. Ik dacht dat die kapot was", was de Deen verrast over zijn eigen prestaties.

Pogacar zal nog aanvallen

Ondanks dat Vingegaard nu 1'48" voorstaat in het klassement op Pogacar, wil hij nog niet denken aan een tweede opeenvolgende gele trui in Parijs.

"Er zijn nog veel harde ritten en we moeten blijven vechten. Ik verwacht zeker nog aanvallen en daar zullen we een plan voor opstellen." Woensdag volgt al de koninginnenetappe over de Col de la Loze.