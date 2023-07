Jonas Vingegaard versus Tadej Pogacar in de tijdrit: een opvallende vaststelling in de Tour

Een dag na de 2e rustdag is er de enige tijdrit in de Tour de France. Een nieuwe cruciale rit in de Tour, die voor een nieuw verschil tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar moet zorgen. Maar wat zeggen de vorige tijdritduels tussen de 2 tenoren.

Eerder reden Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar in de Tour de France al 4 keer een tijdrit tegen elkaar. In zowel 2021 als in 2022 waren er telkens 2 tijdritten. Het staat 2-2 en opvallend: Pogacar won het duel aan het begin van de Tour en Vingegaard in de 3e week. Laat de tijdrit naar Combloux nu net in de 3e week plaatsvinden.

In de Tour van 2021 won Pogacar de 5e rit die een tijdrit was. Vingegaard werd daar 3e op 27 seconden. Later in die Tour werd Vingegaard 3e in de 20e rit, terwijl Pogacar wat meer liet lopen en op 25 seconden van de Deen 8e werd.

Een jaar later werd Pogacar 3e in openingstijdrit en Vingegaard 8 tellen later 7e. In de 20e rit werd Vingegaard 2e en Pogacar 3e. Daar was de Sloveen 8 seconden langzamer.