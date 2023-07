Michel Wuyts over de eindstrijd in de Tour de France: "Hij is een geslepen vos"

Wie wint de Tour de France in 2023? Aan het einde van de week zullen dat in Parijs weten. Enkel Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar blijven nog over.

Na 2 weken Tour de France draagt Jonas Vingegaard de gele trui. Hij heeft 10 seconden voorsprong op Tadej Pogacar. Met nog een week te gaan, zal ook het mentale aspect ook belangrijk worden en Michel Wuyts zag daarin al duidelijke verschillen.

In de rit naar Saint-Gervais Mont Blanc reden beide tenoren naast elkaar over de meet. "Je zag toen Vingegaard naar Pogacar wenden met het gedacht: 'Je mag proberen wat je wil, maar je krijgt er mij niet af. Ik ben hier baas.' De Deen is een geslepen vos", aldus Wuyts bij Het Laatste Nieuws.

Bij Pogacar zag Wuyts al iets anders. Op de Joux Plane was er dat incident met de motoren, waarbij Pogacar wou aanvallen, maar zijn aanval moest staken. "Hij leek wat geslagen nadien en liet zo zien dat hij kwetsbaar is", aldus Wuyts. "Ik merk dus toch wel overwicht bij die koele kikker die Vingegaard is."

Ook was er de rit naar Laruns waarbij Pogacar meer dan een minuut op Vingegaard verloor. Toen was bij de vrouwen de Giro Donne bezig en op dezelfde dag viel Urska Zigart, de vriendin van Pogacar, zwaar. Mogelijk speelde dat mee in het hoofd van de Sloveen.