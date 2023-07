Stilaan zorgwekkend voor Mathieu van der Poel? "Het gaat maar niet over"

Mathieu van der Poel is dan toch zieker geweest dan hij heeft laten uitschijnen. De Nederlander moest zelfs aan de antibiotica.

Mathieu Van der Poel werd op de eerste rustdag ziek en is daar nog altijd niet helemaal van hersteld. Op de tweede rustdag raakte Van der Poel zijn fiets helemaal niet aan, om nog wat meer te herstellen.

"Het kuchen gaat maar niet over", zei Van der Poel na zijn tijdrit bij Sporza. Hij lag ook dinsdag de hele voormiddag in zijn bed. "Het gaat wel beter, maar ik heb 3 dagen antibiotica genomen. Dat is nooit goed voor je lichaam."

Van der Poel voelt zich niet ziek, maar heeft gewoon last van een hoest die dus maar niet weg gaat. "Dat is heel vervelend. Ik had gehoopt dat het nu al beter zou zijn, maar het is goed om deze Tour uit te rijden."