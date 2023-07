Van een andere planeet: Jonas Vingegaard vernedert Tadej Pogacar met fenomenale tijdrit, Van Aert derde

Jonas Vingegaard heeft verschroeiend uitgehaald in de klimtijdrit in de Tour. De Deen was bijna twee minuten sneller dan de Sloveen en steekt een hand uit naar zijn tweede Tourzege.

Zou de tijdrit in de Tour eindelijk voor een groot verschil zorgen tussen tenoren Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar? Voor zij aan de bak moesten, kwam onder meer Wout van Aert ook in actie.

De Belgische kampioen deelde zijn tijdrit goed in en pakte alsmaar meer tijd terug op Cavagna, die toen leider was. Aan de streep was Van Aert uiteindelijk 15 seconden sneller dan de Fransman. Ook andere klassementsmannen beten hun tanden stuk op de tijd van Van Aert.

Vingegaard pakt bijna twee minuten

Maar dan moesten Pogacar en Vingegaard nog komen. Pogacar opende fors en verpulverde elke tussentijd, maar achter hem kwam een gele kanonskogel. De Deen liep als maar verder weg van Pogacar, die op de klim ook nog een fietswissel doorvoerde.

Dat brak de Sloveen echter zuur op, want daardoor verloor hij nog veel meer tijd op Vingegaard. De Deen kreeg Pogacar, die 2 minuten voor hem was gestart, in het slot zelfs in het vizier. Vingegaard pakte uiteindelijk 1'38" op Pogacar en staat nu 1'48" voor in het klassement. Van Aert eindigt derde op bijna 3 minuten.

Results powered by FirstCycling.com