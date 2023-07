Wisselen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar in de tijdrit? "Dit aspect is zeker niet te onderschatten"

De dag na de 2e rustdag staat er in de Tour de France een tijdrit op het programma. Vooraf wordt er serieus gespeculeerd. Wisselen of niet?

In de Tour de France is er dit jaar slechts één tijdrit en het is dan nog ook een klimtijdrit. Na een relatief vlakke aanloop, met onderweg een kort klimmetje, is er nog de Côte de Domancy met nadien nog een uitloper. Mogelijk zouden de renners ervoor kiezen om te wisselen.

Vooral bij Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar kan dat wel eens cruciaal zijn. Of ze zullen wisselen, zullen we pas tijdens de tijdrit zien. Zowel Jumbo-Visma en UAE zullen wellicht al bekeken hebben wat de beste optie is.

"Als je wisselt, dan verlies je altijd wel een kleine 30 seconden", weet Victor Campenaerts bij Het Nieuwsblad. "Dat moet je dan ergens goed maken. Je kan perfect berekenen hoeveel sneller je op die klim met een gewone wegfiets gaat."

Campenaerts ziet dan 2 opties. Als je 40 seconden kan winnen, wissel je sowieso. "Maar als het nipter is, dan speelt nog een ander aspect mee: niet wisselen geeft meer mentale rust. En ook dat is niet te onderschatten", besloot hij.