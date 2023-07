Wout van Aert klaar en duidelijk over een vertrek bij Jumbo-Visma

Er werd deze Tour al meerdere malen geopperd dat Wout van Aert niet op zijn plaats zit bij Jumbo-Visma. Maar Van Aert geeft meerdere redenen om dat niet te doen.

Niet dat Wout van Aert wil of zelfs kan vertrekken bij Jumbo-Visma. Hij heeft er nog een contract tot eind 2026 en is wellicht niet van plan om zoals bij de ploeg van Nuyens om nog eens zijn contract te verbreken.

Vooral na de tweede rit in San Sebastian, waar Van Aert de Fransman Lafay zag wegrijden en hij tweede werd, werd in België geopperd voor een vertrek van Van Aert bij Jumbo-Visma. Maar volgens Van Aert zou hij dan ook niet zoveel ploegmaats hebben in de finale. "Het is echt niet altijd zo simpel", zei Van Aert bij Het Nieuwsblad.

No brainer

En Van Aert ziet nog heel wat redenen om de Nederlandse ploeg niet te verlaten, zoals het topmateriaal en de omkadering die hij ter beschikking heeft bij de Nederlandse ploeg.

"Dat alleen al zou een gigantisch verschil zijn, maar daarnaast ben ik gewoon zo graag bij dit team dat dat (blijven bij Jumbo-Visma, nvdr.) gewoon een no brainer is", zei Van Aert nog.