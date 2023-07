Wout Van Aert komt nog eens terug op de bidon in San Sebastian en Jonas Vingegaard: "Een inschattingsfout"

In het openingsweekend van de Tour de France was er na de aankomst in de Tour de France controverse. Wout Van Aert greep net naast de zege en in België keken ze meteen naar Jonas Vingegaard die wat meer zou moeten gedaan hebben.

Wout Van Aert was na de 2e rit heel teleurgesteld en meteen na de finish gooide hij zijn bidon hard op de grond. "Ik snap wel dat mijn teleurstelling het verhaal met Jonas Vingegaard voedde", vertelde hij aan Het Nieuwsblad. "Maar wie 2 seconden nadenkt, weet toch ook dat ik meteen na de finish niet mijn bidon zal kapot gooien met het gedacht: fucking Jonas", ging Van Aert verder. "Dat is gewoon heel ver gezocht." Van Aert sprak ook over de tactiek van die rit. "Vingegaard moest gewoon bij Tadej Pogacar blijven", aldus Van Aert. "Maar dan begonnen ze ons te bestoken. We dachten dat Tiesj Benoot en Wilco Kelderman de controle zouden kunnen houden." Cruciaal in die rit was toen Victor Lafay in de slotkilometer aanviel. "Ik dacht dat Kelderman nog kon versnellen, maar dat was niet zo. Dat is een inschattingsfout van mij. Al was de sprong van Lafay uitstekend getimed en deed hij het heel goed", besloot Van Aert.