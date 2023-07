CEO van Jumbo-Visma komt met verrassende verklaring over de deelname van Vingegaard aan de Vuelta

Jonas Vingegaard verraste op de laatste dag van de Tour door zijn deelname aan de Vuelta aan te kondigen. Maar voor Jumbo-Visma was dat geen verrassing.

De honger bij Jonas Vingegaard is nog niet gestild na zijn tweede eindzege in de Tour. De Deen staat eind augustus namelijk ook aan de start van de Vuelta. Toch wel wat een verrassing.

Bij Jumbo-Visma was het plan om Vingegaard te laten starten in de Vuelta er echter al lang. "We maken een plan in de winter. Wij praten heel veel en bij de ploegenvoorstelling eind december hebben we alles rond", zegt CEO Richard Plugge verrassend bij Sporza.

Drie grote rondes in één jaar?

Jumbo-Visma wil ook vasthouden aan dat plan met Vingegaard. "Natuurlijk moet je zien hoe hij zich straks voelt, maar normaal gaat hij naar Spanje, met Primoz Roglic", zegt Plugge nog.

Bij Jumbo-Visma leeft ook het plan om dit jaar de drie grote rondes te winnen. Met Roglic won het al de Giro, met Vingegaard de Tour. Als het ook de Vuelta wint, wordt Jumbo-Visma het eerste team dat in hetzelfde jaar de drie grote ronden wint.