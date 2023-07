Tadej Pogacar pakt record in de Tour de France

Tadej Pogacar is voor het jongerenklassement alleen recordhouder geworden. Hij moet enkel nog in Parijs aankomen en dan is hij zeker van zijn 4e witte trui.

Voor de Tour was het al redelijk zeker dat Tadej Pogacar het jongerenklassement in de Tour zal winnen. Na de voorlaatste rit lijkt het helemaal zeker. Hij moet enkel nog in Parijs aankomen. Zo zal hij zijn 4e eindzege in dat nevenklassement pakken. Niemand deed ooit beter. Eerder pakte Pogacar in 2020, 2021 en 2022 de witte trui mee naar huis. Pogacar deelde voor de Tour nog het record met Jan Ullrich (1996-1998) en Andy Schleck (2008-2010). Ook zij wonnen ooit 3 keer de witte trui. Ook pakten ze alle twee het eindklassement in de Tour (Ullrich in 1997 en Schleck in 2010).