📷 Tourwinnaar Vingegaard verrast Van Aert met kraambezoek en brengt mooi cadeautje mee

Wout van Aert heeft opvallend bezoek gekregen. Tourwinnaar Jonas Vingegaard stopte even in België om zijn ploegmaat een bezoekje te brengen.

Van Aert verliet vorige week woensdag de Tour om de geboorte van zijn tweede zoon Jerome bij te wonen. Daardoor kon hij zijn kopman Jonas Vingegaard niet meer bijstaan in de laatste dagen van de Tour.

De Deen haalde op het eindpodium in Parijs al het rugnummer van Van Aert boven en bracht hem een dag later een bezoekje bij hem thuis in Herentals. Vingegaard was immers op weg naar het na-Tourcriterium in het Nederlandse Boxmeer.

En Vingegaard had ook nog een cadeautje mee, een kleine gele trui voor zoontje Jerome. Een bedankje van de Deense Tourwinnaar voor het vele werk van Van Aert. En nog eens een extra bewijs dat Van Aert en Vingegaard het wel degelijk met elkaar kunnen vinden.