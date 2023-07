"Mensen houden niet van Jonas Vingegaard": Denemarken bewijst het ongelijk

Jonas Vingegaard is in eigen land door een massa volk gehuldigd. Het is het volgende feest in een reeks van festiviteiten voor de tweevoudige Tour-winnaar.

Na zijn 2e eindzege in de Tour de France probeert Jonas Vingegaard ook de Vuelta te winnen, maar eerst zijn er een aantal verplichtingen en huldigingsmomenten.

Vingegaard reed maandag al het na-Tourcriterium in Boxmeer dat hij won. Een dag later werd hij in de Efteling gehuldigd en stond hij de pers te woord.

Woensdag en donderdag volgen er festiviteiten in eigen land. Zo stond hij woensdag op een balkon in Kopenhagen. Een massa volk had zich verzameld om hun grote nationale held te eren.