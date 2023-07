"Mathieu, dat is 100 euro!": van der Poel verliest weddenschap tijdens Tour de France

Mathieu van der Poel heeft tijdens de Tour de France een weddenschap verloren. Hij sloot die met Jonas Rickaert en het koste hem 100 euro.

Het gebeurde tijdens de 4e etappe naar het circuit van Nogaro. Er was die dag geen vroege vlucht in de Tour. "Maar ik wist dat Oliver Naesen en Victor Campenaerts andere Belgen aan het ronselen waren voor een vlucht met Belgen", vertelde Jonas Rickaert in de podcast Vals Plat. "Ik ging niet meedoen, want wij wilden een sprint met Jasper Philipsen."

Rickaert reed op een bepaald moment naast Mathieu van der Poel en vertelde hem dat. "Maar hij geloofde mij niet", ging Rickaert verder. "Ik vroeg hem dan om voor 100 euro te wedden en hij pakte de weddenschap aan. Er zijn trouwens ook beelden van die handdruk."

"Zo'n 10 minuten later was van der Poel gestopt om te plassen. Hij was aan het terugkeren tussen de auto's en dan demarreerden ze net. Ik zei meteen in het oortje: 'Mathieu, dat is 100 euro!', aldus Rickaert die zo de weddenschap van zijn ploegmaat won.